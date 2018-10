Pentagon ontvangt twee poederbrieven met giftige stof ricine

De brieven waren gericht aan defensieminister James Mattis en admiraal John Richardson, hoofd van de Amerikaanse marine, meldt CNN.

De twee enveloppen kwamen maandag binnen en werden verwerkt in de postkamer van het Pentagon, die in een apart gebouw op het terrein is gevestigd. Daar werd een verdachte substantie gedetecteerd, die vervolgens is onderzocht door de FBI en ricine bleek te zijn.

Alle andere post die op dezelfde dag binnenkwam is onder quarantaine geplaatst, zei woordvoerder Rob Manning.

Het is nog niet bekend of de autoriteiten aanwijzingen hebben over wie de poederbrieven heeft verstuurd.

Ricine is een sterk giftige stof, die wordt gewonnen uit wonderbonen. Het gif is sinds de Koude Oorlog gebruikt bij moordaanslagen met en zonder terroristisch oogmerk. Het wordt meestal gebruikt in poedervorm, maar kan ook worden opgelost in een vloeistof of tot een pil worden gevormd.

Na inname veroorzaakt ricine misselijkheid, braken en interne bloedingen in de maag en darmen. Uiteindelijk kan het gif resulteren in meervoudig orgaanfalen, het stokken van de bloedsomloop en de dood.