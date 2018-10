Duitsland zwakt immigratieregels af wegens arbeidstekort

Het nieuwe immigratieakkoord tussen de coalitie van bondskanselier Angela Merkels CDU, haar Beierse bondgenoten van de CSU en de sociaaldemocratische SPD werd bereikt na een lange onderhandelsessie in de nacht van maandag op dinsdag, melden Duitse media.

Migranten die al in Duitsland zijn en wachten op de beoordeling van hun verblijfsaanvragen maken meer kans op een verblijfsvergunning als ze werk hebben en kunnen aantonen dat ze zijn geïntegreerd in de Duitse samenleving.

Werkzoekenden van buiten de EU die gewilde functies kunnen uitoefenen - zoals koks, metaalarbeiders en IT-technici - mogen zes maanden lang in Duitsland verblijven om werk te zoeken. Voorwaarde is wel dat ze Duits spreken.

Volgens de Duitse coalitie is het duidelijk dat arbeid uit andere EU-landen niet zal volstaan om de Duitse tekorten op te vullen. "Daarom hebben we werkenden uit derdewereldlanden nodig", zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dinsdag tegen journalisten.

De werkloosheid in Duitsland heeft het laagste niveau bereikt sinds de Duitse eenwording, begin jaren negentig van de vorige eeuw. Bedrijven in verschillende sectoren waarschuwen dat een gebrek aan arbeidskrachten de economische groei bedreigt. In de technologiesector konden in de maand september bijvoorbeeld 338.200 vacatures niet worden gevuld.

Regeling niet bedoeld voor asielzoekers, zegt regering

De coalitie benadrukt wel dat de nieuwe regels van toepassing zijn op arbeidsmigranten, niet op asielzoekers. Het is niet de bedoeling dat uitgeprocedeerde asielzoekers veranderen in arbeidsmigranten die wel mogen blijven, aldus de verantwoordelijke ministers.

Duitsland heeft meer dan een miljoen asielzoekers verwelkomd sinds het hoogtepunt van de Europese migratiecrisis in 2015.

Onvrede over het asielbeleid heeft bijgedragen aan de snelle groei van de rechts-populistische, migratiekritische partij Alternative für Deutschland (AfD), die nu negentig zetels in de Duitse Bondsdag bezet. Vooral de Beierse CSU, bondgenoot van Merkels CDU op rechts, voelt de adem van AfD in de nek en heeft daarom gebroken met het welkomstbeleid dat de Duitse regering voerde tijdens de crisis.