Veerboot op Oostzee in problemen na technisch mankement

Volgens het veerbootbedrijf DFDS is er in tegenstelling tot eerdere berichten geen brand uitgebroken op het schip. Het bedrijf stelt dat het gaat om technische problemen en dat de boot naar de Litouwse havenstad Klaipeda zal worden gesleept.

Een woordvoerder van het scheepvaartbedrijf zegt dat het schip trilde en dat rook is waargenomen.

Er is voor zover bekend geen brand uitgebroken, zoals eerder was gemeld door de Litouwse strijdkrachten. Die stelden ook dat sprake was van een explosie aan boord. Er zijn vier marineschepen onderweg naar de veerboot, die eerder op de dag een noodsignaal verstuurde.

De veerboot uit het Duitse Kiel is onderweg naar Klaipeda. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.