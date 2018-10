Dodental na aardbeving en tsunami Sulawesi stijgt naar 1.234

Het officiële dodental stond maandag nog op 844. De autoriteiten in het land vrezen dat duizenden mensen door het natuurgeweld om het leven zijn gekomen. Er zijn 799 zwaargewonden.

De schade op het eiland in het midden van Indonesië is groot. Hulpverleners hebben bepaalde delen van het getroffen gebied nog niet kunnen bereiken. Op Sulawesi is zeer beperkt communicatie mogelijk en daarnaast zijn veel wegen beschadigd.

De Indonesische president Joko Widodo maakte dinsdag bekend meer militairen en agenten naar Sulawesi te sturen. Zij zullen gaan zoeken naar slachtoffers. Een onbekend aantal mensen ligt nog onder het puin. Er zijn volgens de autoriteiten ongeveer 65.000 huizen verwoest.

Hulp richt zich op reddingsoperaties

Hulpverleners focussen zich momenteel op zoek- en reddingsoperaties, medische zorg voor overlevenden, voedsel, onderdak en schoon water. Militaire vliegtuigen worden ingezet om hulpgoederen te sturen.

De Verenigde Naties schatten dat 191.000 mensen noodhulp nodig hebben. Het Rode Kruis denkt dat er 20 miljoen euro nodig is voor de noodhulp. Nederlanders kunnen op giro 6868 geld storten voor de mensen op Sulawesi.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft na overleg met de Indonesische regering 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis voor onder meer voedsel, water, onderdak en medische hulp.

Veel mensen willen Sulawesi verlaten

Het Rode Kruis onschrijft de situatie op Sulawesi als een "nachtmerrie". Vanwege de verwoestende aardbeving en de daaropvolgende tsunami willen veel mensen het eiland verlaten.

Duizenden mensen hebben zich verzameld op het vliegveld van Palu, de kustplaats waar de tsunami vrijdag aan land kwam. Het lukt ze niet om weg te komen, omdat er nauwelijks vliegverkeer is.

De autoriteiten onderzoeken of het mogelijk is om een marineschip in te zetten voor de evacuatie van de inwoners van het eiland.

Tweede Kamer betuigt medeleven

De Tweede Kamer staat dinsdag voor aanvang van het wekelijkse vragenuur kort stil bij de gebeurtenissen op Sulawesi.

Premier Mark Rutte betuigde afgelopen weekeinde al zijn medeleven met de slachtoffers van het natuurgeweld.

