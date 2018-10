FBI mag onderzoek naar beoogd opperrechter Kavanaugh uitbreiden

Trump wil een "uitgebreid en snel" onderzoek naar de verdachtmakingen aan het adres van Kavanaugh. De president heeft de FBI naar eigen zeggen de vrije hand gegeven voor het "ondervragen van iedere getuige die hun goeddunkt".

De Republikeinse senator Jeff Flake, die vrijdag in de juridische commissie de aanzet gaf tot een FBI-onderzoek, eiste maandag een "echt en volledig" onderzoek van de federale politie. Hij zei tijdens een congres in Boston dat de naspeuringen niet louter moeten dienen als politieke dekking voor het uitbrengen van een positieve stem op Kavanaugh.

De FBI heeft maandag onder meer gepraat met Mark Judge, een studievriend van Kavanaugh die volgens Christine Blasey Ford getuige zou zijn geweest van het incident waar zij de kandidaat-opperrechter van beschuldigt.

Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen

In haar getuigenis van afgelopen donderdag voor de Senaat beschreef Ford hoe ze als vijftienjarige door de toen zeventienjarige Kavanaugh op een bed werd geduwd en betast. Hij zou daarbij zijn hand op haar mond hebben gelegd en geprobeerd hebben haar kleding uit te trekken.

Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen en beschuldigt de Democraten van een complot om hem zwart te maken. Leden van de senaatscommissie die over het Hooggerechtshof gaat, stemden vrijdag al in met de aanstelling van Kavanaugh. Maar de rechter moet ook nog worden goedgekeurd door de volledige Senaat.

Deze stemming is een week uitgesteld. In de tussentijd mag de FBI onderzoek doen naar de aantijgingen. Trump stemde hiermee in onder druk van een aantal gematigde leden van zijn Republikeinse partij.

Boze vrouwen belagen Republikeinse kopstukken

De mogelijke aanstelling van Kavanaugh en de beschuldigingen houden de gemoederen in de VS flink bezig. Op het vliegveld van Washington belaagden tientallen vrouwen Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat. Zij vroegen hem maandag schreeuwend hoeveel vrouwen Kavanaugh moeten beschuldigen tot de Republikeinen de aantijgingen van seksueel wangedrag serieus gaan nemen.

Dit soort taferelen deed zich de afgelopen week vaker voor in alle delen van het land. Diverse Republikeinse kopstukken werden bij lezingen of openbare bijeenkomsten belaagd door boze vrouwen. Zij verwijten de partij de klachten over seksueel wangedrag te negeren, ondanks de #metoo-discussie die het afgelopen jaar losbarstte.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!