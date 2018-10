Duitsland mag Iraanse diplomaat uitleveren aan België

De 46-jarige Assadollah Assadi wordt ervan verdacht een echtpaar van Iraanse komaf in Antwerpen te hebben geworven voor het plegen van een bomaanslag.

Doelwit van de aanslag was een congres van de politieke vleugel van de extremistische beweging van Iraanse ballingen, de Mujahedin-e-Khalq (MEK).

De man geniet volgens de Duitse rechter geen diplomatieke onschendbaarheid, omdat hij in Oostenrijk gestationeerd was en zijn bezoek aan Duitsland niets met zijn diplomatieke functie te maken had.

Bovendien was hij niet op reis van of naar Teheran. De Iraanse regering weerspreekt de lezing van de aanklagers en stelt dat de MEK zelf een terroristische samenzwering heeft bedacht om Iran in diskrediet te brengen.

Nederland heeft in verband met deze zaak tot woede van Teheran destijds twee medewerkers van de Iraanse ambassade uitgewezen, maar daar is verder niets over bekend.

Echtpaar met explosieven aangehouden

De arrestatie van Assadi was een gevolg van het oppakken van het echtpaar dat met een auto vol explosieven door Brussel reed. Ze zouden op weg zijn geweest naar een voorstad van Parijs om daar een aanslag te plegen op het MEK-congres van 30 juni.

De van oorsprong marxistische beweging MEK geldt in Iran en Irak als een terreurbeweging en stond eerder in westerse landen ook zo te boek. De sektarische organisatie staat onder leiding van Maryam Rajavi en heeft een hoofdkwartier in Auvers-sur-Oise, nabij Parijs.