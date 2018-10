Dodental na tsunami en aardbeving op Sulawesi stijgt naar 844

De lokale autoriteiten spraken zondag al van zeker 832 doden. Het rampencentrum vreest dat het dodental verder zal oplopen, omdat hulpverleners bepaalde gebieden nog niet hebben bereikt.

Reddingswerkers halen nog steeds mensen onder het puin vandaan. De kans is groot dat er meer lichamen worden gevonden. Het rampencentrum zegt meer zwaar gereedschap en mensen nodig te hebben voor de zoektocht naar slachtoffers.

Mogelijk zitten tientallen mensen vast in het puin van een ingestort hotel in de plaats Palu. Hoe het met deze mensen gaat, is niet duidelijk. De Indonesische president Joko Widodo noemt het redden van de groep een van de prioriteiten.

De hulpverlening op Sulawesi komt door de grote schade aan de infrastructuur maar langzaam op gang. Daarnaast staan er straten blank en ligt overal puin. Mogelijk zitten honderden mensen vast in dorpen die zijn getroffen door aardverschuivingen.

De omvang van de schade op het eiland is nog niet bekend, doordat er slechts beperkt communicatie mogelijk is met de steden Palu, Donggala, Sigi en Parigi Moutong.

Tekort aan noodvoorzieningen

Sinds het natuurgeweld van vrijdag is er een groot tekort aan onder meer medicijnen, voedsel en schoon water. Daarnaast is er geen elektriciteit. Het Rode Kruis, dat met hulpverleners op Sulawesi zit en hulpgoederen heeft gestuurd, stelt dat er een gebrek is aan "werkelijk alles".

Duizenden gebouwen zijn ingestort, waardoor veel gezinnen zonder onderdak zitten. Na de tsunami vluchtte een onbekend aantal mensen naar hoger gelegen gebieden. Mensen vrezen dat dat hun huizen gaan instorten.

Mensen verzamelen zich volgens het Rode Kruis in provisorische kampen en openbare gebouwen. Ook slapen er mensen in de buitenlucht.

Sommige mensen zijn volgens Indonesische media gaan plunderen om aan levensmiddelen te komen. Agenten en militairen zijn ingezet om tankstations en supermarkten te bewaken. Hulpkonvooien worden begeleid door de politie.

Widodo zegt dat maandag met militaire transportvliegtuigen zo veel mogelijk voedselhulp naar het eiland wordt gebracht. Unicef werkt intussen aan de toevoer van schoon drinkwater en zet sanitaire voorzieningen op. Daarnaast helpt de VN-kinderrechtenorganisatie onder meer bij de hereniging van gezinnen.

Veel slachtoffers in kustplaats Palu

Met name in Palu zijn veel mensen om het leven gekomen. De tsunami kwam vrijdag in deze kustplaats aan land, na een aardbeving met een magnitude van 7.5. Doordat een tsunamiwaarschuwing ten onrechte snel weer werd ingetrokken, waren veel mensen niet voorbereid op de komst van een metershoge golf.

De autoriteiten treffen voorbereidingen voor een massabegrafenis in Palu, waar in totaal zo'n 380.000 mensen wonen. Pas na identificatie van de lichamen worden de eerste slachtoffers begraven.

Onder de slachtoffers zijn voor zover bekend geen Nederlanders, laat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag weten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!