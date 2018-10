Zeker 2 doden en 170 gewonden door tyfoon Trami in Japan

Reddingsteams zoeken nog naar zeker twee vermiste personen. De storm, die in de nacht van zondag op maandag over Tokio trok, ging gepaard met overstromingen, aardverschuivingen en harde wind.

Trami bereikte in de regio rond de hoofdstad snelheden van 160 kilometer per uur. Daardoor sneuvelden bomen en verkeerslichten en liepen gebouwen schade op. In de westelijke prefectuur Miyazaki liepen woningen onder water doordat een rivier overstroomde.

De overlast is nog niet achter de rug. Luchtvaartmaatschappijen hebben ongeveer 250 vluchten op maandag geannuleerd. Ook rijden treinen met vertraging.

Trami kwam zondag aan land in het zuidwesten van Japan en legde daar een groot deel van het openbare leven stil. Het is de 24e tyfoon die dit seizoen over Japan trekt.

Veel extreem weer in Japan

Japan heeft dit jaar veel last van extreem weer. Door een hittegolf kwamen in juli ook tientallen mensen om en in augustus teisterden modderstromen het land na hevige regenval. Toen kwamen er door aardverschuivingen 36 mensen om het leven.

Begin september kwamen elf mensen om en raakten meer dan zeshonderd mensen gewond door tyfoon Jebi, de sterkste storm van de afgelopen 25 jaar.

