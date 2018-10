Dodental na aardbeving en tsunami Indonesië stijgt naar zeker 832

Eerder was het aantal doden na de aardbeving en de daaropvolgende vloedgolf van zeker 6 meter hoog vastgesteld op boven de vierhonderd.

Volgens een woordvoerder van de rampenbestrijding zijn de meeste doden gevallen als gevolg van de tsunami en zijn er dus minder slachtoffers vanwege de aardbeving. Er zijn zeker vijfhonderd mensen gewond geraakt.

Het getal is slechts voorlopig, want er zijn veel meer slachtoffers dan tot nu toe bekend is. Eerder zei de Indonesische vicepresident Jusuf Kalla al dat hij vreesde voor duizenden slachtoffers.

De regio is relatief dichtbevolkt en in de provinciehoofdstad Palu wonen circa 300.000 mensen. Er waren vrijdag naar schatting zestig buitenlanders in Palu.

Buiten de zwaar getroffen stad Palu zijn nog geen slachtoffers geteld. Een ooggetuige langs de kust buiten de stad berichtte volgens de Jakarta Post dat "er overal lijken liggen" en dat alle bebouwing langs de kust weggevaagd is.

Zoektocht naar slachtoffers gaat zondag door

Ook in de stad is echter geen duidelijk zicht op het aantal slachtoffers. In het hotel Roa Roa is zondagmiddag nog een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers hebben ook meerdere lichamen uit de vijftig kamers gehaald. Honderden bezoekers van een festival werden door het water meegesleurd nadat het door een muur heen brak.

Volgens de Jakarta Post zijn tijdens de ramp nog zeker drie andere hotels in Palu verwoest; het Mercure, het Sya Regency Palu en het Tora-Tora Inn. Persbureau Reuters meldde eerder dat tienduizenden mensen dakloos zijn geworden door het natuurgeweld. Ook zouden volgens Indonesische media plunderingen zijn uitgebroken.

Luchthaven Palu weer geopend

De luchthaven van Palu is heropend, zij het zonder verkeerstoren. De laatste man die daar werkte, de 21-jarige Anthonius Gunawan Agung, is volgens Indonesische media zaterdag aan zijn verwondingen bezweken.

De verkeersleider wordt geroemd omdat hij op zijn post bleef toen de aardbeving begon. Hij wachtte met zijn vlucht uit het rammelende bouwwerk tot na de start van een vliegtuig en sprong toen van vierhoog naar beneden.

Gedetineerden boos dat ze niet naar familieleden mogen zoeken

Gedetineerden in een gevangenis op Sulawesi hebben in de inrichting vernielingen aangericht en brandgesticht toen ze niet naar familie mochten gaan zoeken.

De onrust was in Donggala, een van de eerste plaatsen op het Indonesische eiland Sulawesi die vrijdag door een vloedgolf werd getroffen. In de chaos zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker honderd van de 342 gevangenen ontsnapt.

Gedetineerden eisten dat ze verlof kregen om mogelijk getroffen familie te traceren en te helpen. De gevangenisleiding weigerde dit, waarop de rellen uitbraken.

Premier Rutte betuigt medeleven

Premier Mark Rutte betuigde op Twitter zijn medeleven en bracht condoleances over aan president Joko Widodo. De premier noemde het nieuws over de honderden doden "verschrikkelijke berichten" en meldde dat zijn gedachten "bij alle slachtoffers van dit brute natuurgeweld zijn".

Ook de Europese Commissie zei mee te leven met de slachtoffers van de ramp. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en alle betrokkenen, zoals de mensen die eerste hulp verlenen en onder moeilijke omstandigheden proberen levens te redden."

Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers. "Eerste prioriteit zijn de zoek- en reddingsoperaties, maar ook noodhulpgoederen zijn onderweg. Het gaat om dekzeilen, jerrycans, kleding en slaapmatten. Schoon drinkwater heeft grote prioriteit om te voorkomen dat na deze ramp een nieuwe ramp volgt door de uitbraak van ziektes", aldus de hulporganisatie.

Dodental na beving niet vaak zo hoog op Sulawesi

Het eiland Sulawesi wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar meestal vallen daar niet zo veel slachtoffers bij als bij de beving van vrijdag het geval was.

In 2000 kwamen bijna vijftig mensen om, in 1968 kostte een aardbeving ruim tweehonderd mensen het leven. Die laatste beving had een magnitude van 7.5 en was daarmee even zwaar als de aardschok van vrijdag.

Indonesië ligt op de zogeheten Ring van Vuur en wordt vaker getroffen door zware aardbevingen. Deze zomer kwamen door natuurgeweld honderden mensen om op het eiland Lombok.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!