Tientallen gewonden en veel overlast door tyfoon Trami in Japan

Japan werd dit jaar al door meerdere natuurrampen getroffen. De huidige tyfoon Trami is ingeschaald op categorie 2, waarbij 5 het hoogste niveau is.

Trami kwam zaterdagochtend eerst aan land bij de eilanden Okinawa en Kyushu. Hierbij vielen hevige regenbuien en zorgde de tyfoon voor vloedgolven.

Er vielen volgens lokale autoriteiten zeker 84 gewonden en zo'n 400.000 huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Luchtvaartmaatschappijen annuleerden meer dan 930 vluchten, waardoor meer dan 70.000 reizigers strandden.

700.000 huishoudens worden geëvacueerd

Zondag zet Trami koers richting het eiland Honshu en de steden Tokio en Osaka. Er worden windsnelheden van 150 tot 180 kilometer per uur verwacht en het eiland kan zich klaarmaken voor flinke regenval. Japanse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot het evacueren van 700.000 huishoudens in het zuiden en westen van Japan.

Volgens het Chinese televisieplatform CGTN zitten inmiddels duizenden mensen zonder stroom en rijden er geen treinen. Ook zouden meer dan negenhonderd vluchten geannuleerd zijn. Er worden bovendien aardverschuivingen verwacht.

Kans op overstromingen

De oostkust kan te maken krijgen met een stormvloed met golven van 10 tot 15 meter hoog, wat de kans op overstromingen doet toenemen. Daarbij komt het water uit de bergen lastig weg en kan dat zich in de kustgebieden ophopen.

Kansai International Airport in Osaka zal gesloten blijven tot 6.00 uur maandagochtend. Het vliegveld is sinds 21 september pas weer geopend na de vorige tyfoon, Jebi. Die raasde begin september over Japan en eiste daarbij het leven van zeker tien mensen. Driehonderd mensen raakten gewond en 1,2 miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten. Jebi was de zwaarste storm sinds 1993.

Dit jaar heeft Japan veel last gehad van noodweer. Door een hittegolf in juli overleden tientallen mensen en in augustus teisterden modderstromen het land na hevige regenval. Door aardverschuivingen kwamen daarbij 36 mensen om het leven.

