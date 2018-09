Rode Kruis: 'Hulpverlening Sulawesi komt moeizaam op gang'

In het kort Communicatie met delen eiland zeer slecht

Mensen gevlucht naar hoger gelegen gebieden

Rode Kruis stuurt hulpverleners en goederen

Zoektocht naar overlevenden en bergen overledenen eerste prioriteit

De situatie op het eiland is volgens de hulpverleningsorganisatie "lastig". Sinds de tsunami van vrijdag verloopt de - eerder volledig weggevallen - communicatie op Sulawesi erg moeizaam. "Veel mensen hebben geen contact meer met hun familie", aldus Rode Kruis-woordvoerder Iris van Deinse.

De tsunami volgde na een aardbeving met een magnitude van 7.5. Doordat een tsunamiwaarschuwing kort na de uitgifte weer werd ingetrokken, waren veel mensen niet voorbereid om de komst van een metershoge golf. Daarna volgden ook nog naschokken en aardverschuivingen.

In de stad Palu, waar de tsunami aan land kwam, vielen honderden doden en gewonden. Doordat duizenden gebouwen zijn verwoest, durfden veel mensen volgens het Rode Kruis niet meer in hun eigen woning te overnachten. Velen zijn gevlucht naar hoger gelegen gebieden.

Naast 48 hulpverleners, stuurt het Rode Kruis ook noodvoorzieningen richting het eiland in het midden van Indonesië. Het gaat onder meer om dekens, dekzeilen, kleding en water.

De hulpverleners focussen zich in eerste instantie op de zoektocht naar overlevenden, het bergen van overledenen en de ambulancezorg. Ook medewerkers van het Indonesische rampencentrum en inwoners zoeken naar mensen onder het puin.

Een stad afgesloten van alle hulp

Delen van het eiland zijn slecht bereikbaar door de verwoestingen. Zeker één brug is vernield, wegen zijn beschadigd en vliegtuigen kunnen moeilijk landen. Er ligt daarnaast modder op straat.

Één stad is verstoken van alle hulp. Het gaat om Donggale. "Erg zorgelijk", stelt Van Deinse. "In het gebied wonen zo'n 300.000 mensen." Het nabijgelegen Palu heeft ongeveer 350.000 inwoners. In totaal wonen zeventien miljoen mensen op Sulawesi, dat bestaat uit vier schiereilanden.

Mogelijk stuurt het Rode Kruis snel meer hulpverleners naar het eiland. Van Deinse weet dat medewerkers van Rode Kruis-organisaties in de omgeving zich klaarmaken om richting het rampgebied te reizen. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat.

Sulawesi zelden zo zwaar getroffen

Sulawesi wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar in de recente geschiedenis eisten die niet zoveel levens als de aardbeving en tsunami van vrijdag. In 2000 kwamen 46 mensen om het leven door een beving. In 1968 kostte een vergelijkbare aardbeving met een magnitude van 7.5 aan ruim tweehonderd mensen het leven.

Indonesië ligt op de zogeheten Ring van Vuur en wordt vaker getroffen door zware aardbevingen. Op het eiland Lombok vielen deze zomer nog honderden doden na forse bevingen.

