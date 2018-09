Aanklager eist doodstraf voor dodelijke aanslag met voertuig in New York

Volgens de aanklager voldoet de misdaad van Saipov aan meerdere voorwaarden om de doodstraf te kunnen eisen. Zo gaat het om een weldoordacht terroristisch plan. Ook de manier waarop hij zijn slachtoffers maakte, is een reden om de doodstraf te eisen.

De advocaat van Saipov vindt dat de doodstraf onnodig is. "Dat vergroot de zaak alleen nog maar meer", stelt de raadsman. "De aanklager kan ook akkoord gaan met een bekentenis in ruil voor levenslang."

De Amerikaanse president Donald Trump pleitte er vorig jaar op Twitter al voor om Saipov de doodstraf te geven.

Aanslag namens Islamitische Staat

Saipov reed op 31 oktober 2017 met een auto in op een groep mensen in New York. Daarbij vielen acht doden en twaalf gewonden. Hij zou de aanslag hebben gepleegd uit naam van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

De man verklaarde dat hij was geïnspireerd door de video's van IS. Hij had Halloween gekozen voor de aanslag, omdat hij meer mensen op straat verwachtte die dag. Saipov wilde na de aanrijding naar de Brooklyn Bridge vertrekken, om meer slachtoffers te maken.

Bij zijn arrestatie werd Saipov in zijn buik geschoten. Hij zou een verzoek hebben ingediend om in zijn ziekenhuiskamer een IS-vlag te mogen ophangen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint op 9 oktober 2019.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!