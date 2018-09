Stemming over benoeming Kavanaugh een week uitgesteld

Hiertoe besloot de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag na druk vanuit zijn eigen partij.

De hoofdrolspeler in deze ontwikkelingen is senator Jeff Flake, een gematigde Republikein, die in januari met pensioen zal gaan. Hij verzocht de stemming van de gehele Senaat enkele dagen uit te stellen, zodat de FBI onderzoek kan doen naar de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van Kavanaugh.

Trump, die eerder een verzoek van de Democraten om de FBI onderzoek te laten doen opzijschoof, ging verrassend genoeg wel akkoord met Flakes verzoek. Trump wil overigens dat het onderzoek "beperkt van omvang" blijft en "binnen een week" afgerond zal zijn.

Flakes verzoek kwam enkele uren nadat twee actievoerders, die zelf slachtoffer waren geweest van aanranding, hem in de lift aanspraken en hem verweten voor Kavanaugh te stemmen.

'Vrouwen doen er niet toe'

"Dit is wat je tegen alle vrouwen in Amerika zegt: dat ze er niet toe doen, dat ze zich gewoon stil moeten houden", riep één van hen richting Flake, die daardoor zichtbaar werd geraakt.

Hierna deed hij - met een gepijnigde uitdrukking op zijn gezicht - het verzoek voor een FBI-onderzoek. Het verzoek werd gesteund door twee andere Republikeinen.

Christine Blasey Ford, die met een verhaal over misbruik naar buiten kwam, juicht het onderzoek eveneens toe. Ze is volgens haar advocaat Debra Katz wel van mening dat er geen limiet wat betreft tijd of reikwijdte moet worden opgelegd.

Meerderheid voor benoeming

De eerste stemming is in elk geval gunstig verlopen voor Kavanaugh. Vrijdag stemde een meerderheid van de justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat in met zijn benoeming voor het Hooggerechtshof. De elf Republikeinse commissieleden spraken vrijdag uiteindelijk hun steun uit, onder wie Jeff Flake. De tien Democraten stemden tegen.

De stemming volgde vrijdag op de urenlange hoorzitting van donderdag waarin Ford een getuigenis aflegde over hoe Kavanaugh haar in 1982 belaagd zou hebben. Hij zou haar volgens Ford tijdens een feestje dronken hebben betast op bed. Kavanaugh was toen zeventien en Ford vijftien jaar oud.

Tijdens de hoorzitting ontkende de rechter alle beschuldigingen.