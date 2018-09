Obama: 'Elite heeft negatieve kant van globalisering niet goed aangepakt'

"We bevinden ons op een moment waarop we moeten nadenken over wat we zeggen tegen de mensen die zich bedreigd voelen door globalisering", aldus Obama op het Forward Thinking Leadership-seminar in AFAS Live, in Amsterdam. "De wereldwijde elite heeft niet geluisterd."

Brexit en de opkomst van extreemrechtse partijen zijn daar een gevolg van, zei de Amerikaanse ex-president. "Als mensen zich ongemakkelijk of bedreigd voelen, als ze voelen dat hun relatieve positie is veranderd, voelen ze zich gefrustreerd."

Obama maakt dat punt naar eigen zeggen omdat er een "gevecht" gaande is over de manier waarop we met onze samenleving omgaan. "Het platform waarop we al deze vooruitgang hebben gemaakt, kan verwelken." De oud-president noemt Polen en Hongarije als voorbeelden daarvan.

Obama benadrukt hierbij de rol van bedrijven en leiders uit het bedrijfsleven. "Er moet ook een gevoel bij bedrijven zijn dat zij ook een aandeel hebben in ervoor te zorgen dat er een vrije en eerlijke markt blijft bestaan."

Doen we dan niet, dan riskeren we dat ons politieke systeem uiteen valt. Desondanks is hij "voorzichtig optimistisch". "Dingen komen goed, maar niet omdat we het simpelweg willen. Maar omdat we er hard voor werken."