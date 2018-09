Kavanaugh en Ford beiden emotioneel tijdens hoorzitting

Eerder tijdens de hoorzitting vertelde Christine Blasey Ford gedetailleerd hoe Kavanaugh haar in 1982 belaagde. Ze vertelde dat ze destijds dacht dat Kavanaugh haar zou verkrachten en per ongeluk zou doden.

Het vermeende incident gebeurde toen de destijds vijftienjarige Ford naar het toilet wilde gaan in een huis waar ze met een gezelschap aan het drinken was. Boven werd ze door de toen zeventienjarige Kavanaugh en een vriend in een kamer geduwd en vervolgens betast.

Ford was bang dat Kavanaugh haar per ongeluk zou doden

"Brett probeerde mijn kleding uit te trekken. Dat was echter moeilijk voor hem, omdat hij zo dronken was", vertelde een geëmotioneerde Ford. "Toen ik om hulp riep, plaatste Brett zijn hand op mijn mond. Het was moeilijk om te ademen en ik dacht dat hij me per ongeluk zou doden."

Ford stelt doodsbang te zijn, maar ze ziet het als haar burgerlijke plicht om naar buiten te treden met haar verhaal.

Kavanaugh ontkent donderdag tegenover de Senaatscommissie ten stelligste dat hij aanwezig was bij het door Ford beschreven voorval. Volgens hem is zijn naam "vernietigd" en hij noemt de gang van zaken een "nationale schande".

Hij stelt dat hij niemand ooit zoiets heeft aangedaan en dat hij zich niet laat intimideren tot het intrekken van zijn kandidatuur.

Meerdere vrouwen beschuldigen Kavanaugh

Ford is niet de enige die Kavanaugh beschuldigt van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Deborah Ramirez was als student aan de universiteit Yale een jaargenoot van de kandidaat-opperrechter. Ze zegt dat ze daar eens een feest bijwoonde. Er werd flink gedronken, ook door haarzelf. Op een gegeven moment zou Kavanaugh zijn geslachtsdeel uit zijn broek hebben gehaald en het dicht bij haar gezicht hebben gehouden.

Een derde beschuldiger, ambtenaar Julie Swetnick, nam Michael Avenatti in de arm. Deze advocaat vertegenwoordigt ook Stormy Daniels, de pornoactrice die beweert een affaire te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump.

Via Avenatti liet Swetnick weten dat ze Kavanaugh kende in de jaren tachtig, toen ze allebei op de middelbare school zaten. Op een feest zou Swetnick zijn gedrogeerd en door meerdere jongens zijn verkracht. Kavanaugh zou ook op dat feest aanwezig zijn geweest. Bij andere gelegenheden zou ze hem hebben zien staan in een rij jongens, die op hun beurt wachtten om zich aan andere gedrogeerde meisjes te vergrijpen.

Kavanaugh ontkent alle aantijgingen

De vierde en de vijfde beschuldiger van Kavanaugh meldden zich in de loop van de week anoniem bij senatoren. Een vrouw schreef dat een dronken Kavanaugh in 1998 tijdens een stapavond in Washington een vriendin van haar dochter tegen een muur duwde. Dit deed hij volgens haar "op een heel agressieve en seksuele manier". Een mannelijke beller vertelde de Democratische senator Sheldon Whitehouse dat Kavanaugh in 1985 een vrouw zou hebben aangerand op een plezierjacht.

Kavanaugh gaf eerder deze week een interview bij het conservatieve Fox News, waarin hij sprak over zijn seksuele verleden. Hij verloor zijn maagdelijkheid naar eigen zeggen pas "vele jaren" na het vermeende incident dat door Ford wordt beschreven. Ook de verhalen dat hij zich al op de middelbare school regelmatig klem dronk, werden door Kavanaugh stellig ontkend.

"Dit bevestigingsproces is een nationale schande geworden", sprak Kavanaugh over zijn nominatie die door de Senaat moet worden goedgekeurd. Hij zei dat hij meteen nadat beschuldigingen waren geuit gevraagd had om een hoorzitting. "Waarom heeft die tien dagen op zich laten wachten? Mijn gezin en mijn naam zijn blijvend kapotgemaakt door de beschuldigingen."

Trump: Kavanaughs getuigenis was "krachtig en meeslepend"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ook gereageerd op de kwestie via Twitter. "Kavanaugh laat Amerika precies zien waarom ik hem heb genomineerd. Zijn getuigenis was krachtig, eerlijk en meeslepend."

De Juridische Commissie van de Senaat stemt vrijdag over de aanstelling van Kavanaugh. De volledige Senaat stemt zaterdag of maandag.