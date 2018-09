Duits OM doet onderzoek naar 'uitlevering' in zaak Susanna

De zaak draait om de 'uitlevering' van de verdachte in de zaak Susanna, een veertienjarig meisje dat in Duitsland vermoord is. De vermeende dader was naar Koerdisch gebied in Noord-Irak gevlucht. Daar droegen de autoriteiten hem over aan Duitse politiemensen, die deze Ali Bashar terugbrachten naar Duitsland.

Juridische experts hadden vraagtekens gezet bij de actie van de politie. Zo heeft Irak geen uitleveringsverdrag met Duitsland. Ook zou de Iraakse regering niet zijn betrokken bij de uitlevering van Bashar. Politiechef Romann zou volgens Duitse media zelf in het vliegtuig dat de verdachte ophaalde hebben gezeten.

Volgens de Iraakse regering had Bashar nooit aan Duitsland overgeleverd mogen worden. Volgens Bagdad is het een inbreuk op de rechtsgang, omdat alleen het Iraakse ministerie van Justitie de bevoegdheid heeft om over uitlevering te beslissen.

Bashar heeft aan het Duitse justitie bekend dat hij Susanna heeft omgebracht.

