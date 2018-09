Nog meer beschuldigingen seksueel wangedrag rechter Kavanaugh

Een van de beschuldigingen wordt geuit in een anonieme brief die aan de Republikeinse senator Cory Gardner gericht is, schrijft NBC News donderdag op basis van de brief en diverse anonieme bronnen.

Volgens de briefschrijver heeft Kavanaugh in 1998 op een avond een vrouw fysiek lastiggevallen. Hij zou dronken zijn geweest. "Toen ze de bar verlieten, drukte Brett Kavanaugh op agressieve en seksuele wijze een vrouw tegen de muur", staat er in de brief.

Kavanaugh ontkent de beschuldigingen en zegt niet te weten waar het over gaat. Hij noemt de beschuldigingen "laster".

Aanranding bij Rhode Island

De andere beschuldiging gaat over een vermeende aanranding door twee dronken mannen op een boot bij Rhode Island in 1985. De vrouw zocht nadien hulp bij twee andere mannen, die naar de haven gingen om de daders te confronteren. Dat resulteerde in een gevecht.

Een van de te hulp geschoten mannen realiseerde zich later pas, nadat hij afgelopen weekend een foto van de rechter op televisie zag, dat een van de dronken mannen Kavanaugh was. Hierop zocht hij contact met de rechtbank.

Kavanaugh ontkent ook deze beschuldigingen. Kort nadat ze boven water kwamen, meldde een Twitter-account dat volgens verschillende conservatieve Amerikaanse media toebehoort aan de beschuldiger dat hij zijn verhaal intrekt. Het is niet duidelijk of het account in kwestie daadwerkelijk van de melder is.

