Trump beschuldigt China van poging tot beïnvloeden verkiezingen Congres

"Ze willen niet dat ik win, omdat ik de eerste president ben die China op het gebied van handel uitdaagt. We winnen op dit vlak. We winnen op ieder niveau", aldus de president woensdag tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. "We willen niet dat ze zich mengen in onze komende verkiezingen."

Trump kwam niet met bewijzen om de beschuldiging te onderbouwen, maar verwijs later via Twitter naar Chinese "propaganda" in Amerikaanse kranten. "China plaatst daadwerkelijk propaganda-advertenties in de Des Moines Register en andere kranten, die eruit moeten zien als nieuws", twitterde de Amerikaanse president.

Een mediabedrijf van de Chinese staat had tegen betaling een katern laten plaatsen in die krant uit de staat Iowa, waarin werd geschetst hoe de handelsoorlog slecht uitpakt voor boeren uit de VS.

De Chinese minister Wang Yi (Buitenlandse Zaken) ontkent dat zijn land probeert de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. "We proberen niet om invloed uit te oefenen op binnenlandse aangelegenheden van andere landen", stelde hij in de veiligheidsraad. "We accepteren geen ongerechtvaardigde beschuldigingen."

De VN-Veiligheidsraad is bijeen in New York om te praten over nucleaire wapens en Iran. Premier Mark Rutte zit namens Nederland aan tafel.

Bij de congresverkiezingen op 6 november wordt bepaald of de Republikeinen de controle houden over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Trump gelooft ontkenning Rusland

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geconcludeerd dat Rusland heeft geprobeerd de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Trump heeft die conclusie niet overgenomen. Bij een top met de Russische president Vladimir Poetin stelde Trump de ontkenning door de Russen te geloven.

Tijdens een speech van tien minuten aan de VN-tafel noemde Trump de beschuldigingen aan het adres van Rusland niet. Hij sprak wel over Iran, Noord-Korea en het gebruik van chemische wapens in Syrië.

Vredesplan voor Israël en Palestijnen

Eerder op woensdag zei Trump dat hij binnen "twee tot drie maanden" met een vredesplan voor Israël en de Palestijnen komt.

Hij stelt nog steeds een tweestatenoplossing te willen. Dit houdt in dat Palestina wordt erkend als staat naast Israël.

Trump droomt er naar eigen zeggen van om voor het einde van zijn "eerste termijn als president" vrede in het gebied te bereiken.