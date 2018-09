Man opgepakt in VS op verdenking van spioneren voor China

Het zou zijn taak zijn om met persoonlijke informatie te komen over acht individuen die mogelijk gerekruteerd zouden worden. Onder hen zouden wetenschappers en ingenieurs zijn, aldus de autoriteiten in de Verenigde Staten.

De verdachte is geboren in China en zou in 2013 naar de VS zijn gekomen. Daar kreeg hij een baan als reservist en werkte hij als specialist in een afdeling die mensen met vaardigheden selecteerde en rekruteerde. Hij zou zijn banden met de inlichtingenofficier niet genoemd hebben.

Mocht de man schuldig worden bevonden, staat hem een celstraf van maximaal tien jaar te wachten.

