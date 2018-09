Telefoon vermiste Arjen maakte contact met drie masten in Noorwegen

De telefoonmasten staan langs de E39 in de zuidwestelijke provincie Rogaland, zo meldde het Noorse opsporingsprogramma Asted Norge maandagavond.

De politie gaat ervan uit dat de telefoon in beweging was, maar sluit niet uit dat het toestel vanaf één locatie signalen heeft verzonden naar de masten in de plaatsen Ualand, Vikesa en Brastein. Het duurt volgens de politie ongeveer een uur en vijftien minuten om deze route met de auto te rijden.

Uit onderzoek blijkt dat de telefoon zo'n twintig minuten actief was, voordat er een Duitse simkaart in werd geplaatst. Waar de telefoon daarna is gebruikt, is niet bekend. De Noorse politie heeft de belhistorie van het Duitse nummer opgevraagd.

Arjen voor het laatst gezien in Bodö

De man uit Amsterdam werd voor het laatst gezien bij het uitchecken van zijn hotel in Bodö, ongeveer 1.600 kilometer ten noorden van Rogaland. Hij was op vakantie in Noorwegen en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland.

De politie heeft ongeveer honderd tips ontvangen in het onderzoek naar de vermissing van Arjen. Mogelijk nam de man op de dag van zijn verdwijning de trein naar Rognan, ruim 80 kilometer ten oosten van Bodö.

In de buurt van de Kvaenflaget, een kleine berg tussen Fauske and Rognan, zijn meerdere spullen van de man aangetroffen. Het gaat om onder meer een opvouwbare kajak. Hoewel de spullen daar zijn gevonden, kan de politie nog niet zeggen of de man op die plek is geweest.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!