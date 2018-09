Waarom ligt de Amerikaanse rechter Kavanaugh onder vuur?

Wie is Brett Kavanaugh?

De Amerikaanse president Donald Trump droeg Kavanaugh in juli voor als kandidaat voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. In dit hoogste gerechtsorgaan van de Verenigde Staten zetelen negen rechters, die aan de hand van de Amerikaanse grondwet besluiten nemen over de wetgeving van belangrijke maatschappelijke onderwerpen in het land.

Kavanaugh staat bekend als een conservatieve rechter. Hij is nu nog werkzaam bij het Hof van Beroep in de hoofdstad Washington. Hij is een tegenstander van regels die het handelen van grote bedrijven aan banden leggen. Hij is ook tegen het opleggen van extra regels als het om milieuvervuiling gaat, hoewel hij geen ontkenner van de opwarming van de aarde is.

Waarom is zijn benoeming zo belangrijk?

De keuze voor een nieuwe rechter in het Hooggerechtshof kan verregaande gevolgen hebben voor de Amerikaanse rechtspraak in de komende decennia. Rechters in het hof worden voor het leven gekozen. Met de komst van Kavanaugh zou de meerheid van het hof conservatief zijn. De rechter is met zijn 53 jaar relatief jong.

De Senaat moet de benoeming overigens nog goedkeuren. Op dit moment vormen de Republikeinen een meerderheid in de Senaat. Dat kan veranderen na de verkiezingen in november, hoewel die kans klein is.

Toen president Barack Obama nog in het Witte Huis zat, wisten de Republikeinen een benoeming van een nieuwe liberale rechter te rekken tot na de presidentsverkiezingen.

Waarom roept de voordracht van Kavanaugh weerstand op?

Hoewel rechters in het Hooggerechtshof officieel de letter van de (grond)wet moeten volgen, zijn uitspraken doorgaans wel politiek gekleurd. Tegenstanders van Trump en Kavanaugh vrezen dat de nieuwe rechter de doorslag gaat geven in zaken over omstreden onderwerpen, zoals abortus en het homohuwelijk.

Ook vrezen zij dat de uitspraken van het hof bij een conservatieve meerderheid de gezondheidszorg verder zullen uitkleden. Daarnaast is Kavanaugh een groot tegenstander van strengere wetten op het gebied van wapenverkoop, een onderwerp dat het land tot op het bot verdeelt, zeker gezien het stijgende aantal massaschietpartijen op middelbare scholen.

Sommige Democraten maken zich bovendien zorgen over de band tussen Kavanaugh en Trump. Mogelijk kan de Amerikaanse president straks 'zijn' rechter gebruiken om zich te verzekeren van bescherming tegen de vervolging die hem gezien diverse onderzoeken boven het hoofd zou kunnen hangen, stellen zij.

De Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat. Kunnen de Democraten de benoeming voorkomen?

Er zijn Republikeinse senatoren die er liberalere standpunten op het gebied van abortus en lhbt-rechten op nahouden, al hebben zij aangegeven zich aan de partijlijn te houden en vóór de benoeming van Kavanaugh te zullen stemmen. Dit ondanks het feit dat de rechter bij de verhoren door de Senaat de anticonceptiepil als een 'abortusopwekkend medicijn' omschreef.

Er zijn meer zaken waardoor Kavanaugh de afgelopen weken in opspraak is gekomen. Een anonieme bron lekte vertrouwelijke e-mails uit de tijd dat Kavanaugh in het Witte Huis van de toenmalige president George W. Bush werkzaam was. Hierin bepleitte de rechter onder meer dat Roe vs. Wade, de uitspraak die de hoeksteen van het Amerikaanse abortusbeleid vormt, kan worden teruggedraaid.

Drie vrouwen hebben Kavanaugh nu beticht van seksueel wangedrag in het verleden.

Debbie Ramirez stelt door Kavanaugh te zijn misbruikt toen ze allebei aan Yale studeerden. Ze heeft meerdere senatoren van de Democraten het verhaal gestuurd, omdat ze vindt dat het uitgezocht moet worden. Ze heeft daar lang mee gewacht, omdat ze naar eigen zeggen tijd nodig had om alles op een rijtje te krijgen. Nu wil ze dat de FBI een onderzoek start.

Het incident vond volgens Ramirez plaats in het schooljaar 1983/1984. Ramirez en Kavanaugh waren eerstejaars op de universiteit en hadden vaak lessen samen. Tijdens een huisfeest deden ze beiden mee aan een drankspel. Ze herinnert zich dat ze op een gegeven moment op de grond lag en dat er twee mannen om haar heen stonden. Toen ze opkeek, zag ze dat iemand een penis voor haar gezicht hield.

Christina Blasey Ford zegt dat ze als middelbare scholier door Kavanaugh is betast. De kandidaat voor het hof zou volgens Ford stomdronken zijn geweest. Hij zou haar eerst hebben betast en toen geprobeerd hebben haar kleren uit te trekken.

Een derde vrouw heeft haar verhaal nog niet gedaan, maar ze heeft via de advocaat van pornoster Stormy Daniels - die claimt een affaire met Trump te hebben gehad - laten weten wel bereid te zijn dat te doen.

Kavanaugh ontkent de voorvallen in alle toonaarden.

De rechter wordt donderdag in de Senaat gehoord in de zaak van Ford. Hij zegt graag zijn naam te willen zuiveren en weigert zich terug te trekken als kandidaat voor het Hooggerechtshof. In een interview met Fox News beklemtoonde de rechter dat hij nog maagd was toen de aanrandingen plaats zouden hebben gevonden.

Trump doet de aantijgingen af als onzin. "Dit is een groteske lastercampagne tegen een voortreffelijke man met een onberispelijk verleden", aldus de miljardair. De president stelt dat de timing van de vrouwen om met het nieuws naar buiten te komen dubieus is.

Zijn commentaren werden op Twitter beantwoord door duizenden vrouwen die met de hashtag #WhyIDidntReport vertelden waarom zij pas later in hun leven durfden te praten over seksuele aanvallen. Zij stellen vooral vaak niet geloofd te worden door mannen, of zich lang te hebben geschaamd voor wat hen overkomen is.

De Republikeinen willen niet dat de zaak-Kavanaugh te lang voortsleept.

De Republikeinen zitten met de zaak-Kavanaugh in hun maag. Zij zeggen weliswaar dat ze vasthouden aan de kandidatuur van Kavanaugh voor het Hooggerechtshof, zoals president Trump wil, maar zeker bij vrouwelijke kiezers zal het weerstand oproepen als er niets met alle aantijgingen gedaan wordt. Dit kan tegen de Republikeinen gaan werken bij de cruciale 'midterm-verkiezingen' in november.

Een deel van de Senaat wordt dan herkozen en het hele Huis van Afgevaardigden wordt vervangen. De Republikeinen kunnen dan hun nipte meerderheid kwijtraken. Trump is, mede vanwege eerdere uitlatingen als 'grab them by the pussy', bij vrouwen al minder populair dan bij mannen.

Als de Republikeinen in november hun meerderheid kwijt zouden raken, komt de benoeming van Kavanaugh helemaal op losse schroeven te staan.

