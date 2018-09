OM onderzoekt moord op Nederlandse journalisten in El Salvador in 1982

Dat vertelde Jos van Dongen van het tv-programma ZEMBLA maandag in Nieuwsuur. De woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde in gesprek met Nieuwsuur dat er inderdaad sinds 2013 strafrechtelijk onderzoek wordt verricht.

De vier Nederlandse journalisten van het tv-programma Kenmerk werden in 1982 gedood terwijl ze verslag deden van de bloedige burgeroorlog die destijds in El Salvador woedde.

Volgens het El Salvadoraanse leger was de dood van de journalisten het gevolg van een vuurgevecht tussen militairen en guerrillastrijders waarin de mannen per ongeluk beland waren. Een waarheidscommissie van de Verenigde Naties (VN) concludeerde echter in 1993 dat de journalisten bewust in een hinderlaag waren gelokt.

De redactie van ZEMBLA heeft de kolonel opgespoord die de opdracht zou hebben gegeven de vier te vermoorden. De nu 79-jarige Mario Reyes Mena woont al jaren in de Verenigde Staten. Hij zegt dat de zaak al onderzocht is en dat hij nooit is aangeklaagd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!