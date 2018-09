Rusland eist onmiddellijke vrijlating van in Noorwegen opgepakte 'spion'

De Rus werd vrijdag op de luchthaven van de Noorse hoofdstad aangehouden op verdenking van spionage. De man bezocht een internationaal congres over digitalisering voor parlementsmedewerkers uit 34 landen, maar gedroeg zich verdacht.

De Rus is geïdentificeerd als M.A. Bochkaryov. Volgens Moskou is hij "een staflid" van de Russische senaat. "We eisen de onmiddellijke opheffing van de belachelijke aanklacht en zijn vrijlating", aldus de verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Noorse veiligheidsdienst heeft in verband met het onderzoek een ruimte in het parlementsgebouw afgegrendeld. Bochkaryov heeft maandag bezoek gehad van de Russische consul. Hij is voor twee weken in hechtenis genomen na zijn voorgeleiding voor een rechtbank in Oslo.

