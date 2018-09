Onderminister Rosenstein en Trump gaan praten na berichten over ontslag

Rosenstein was maandag op bezoek bij Kelly in het Witte Huis. Het is niet duidelijk of hij daadwerkelijk zijn ontslag heeft ingediend.

Trump zit momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de VN. Het Witte Huis liet maandagmiddag (lokale tijd) weten dat de twee kort met elkaar hebben gesproken en donderdag zullen praten over de nieuwsberichten in de media.

Vrijdag meldde The New York Times dat Rosenstein in mei 2017, vlak nadat Trump de toenmalige FBI-directeur James Comey ontsloeg, zou hebben overwogen om Trump af te luisteren. Hij wilde daarmee de chaos in het Witte Huis kenbaar maken en de president afzetten. Rosenstein ontkende het nieuws.

Hij zei dat het verhaal "onnauwkeurig en feitelijk onjuist" is. "Ik zal verder geen reactie geven op dit verhaal. Maar laat me duidelijk zijn: op basis van mijn persoonlijke omgang met de president, zie ik geen enkele reden om hem af te willen zetten."

Rosenstein grote speler in Ruslandonderzoek

Rosenstein is toezichthouder op het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mocht het onderzoek belastende informatie over Trump opleveren, dan bepaalt Rosenstein of dat openbaar wordt gemaakt of naar het Congres wordt gestuurd.

Rosenstein werd door Trump benoemd om toezicht op het onderzoek te houden, nadat minister van Justitie Jeff Sessions zich terugtrok.

