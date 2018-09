Gewonde zeiler drie dagen na zware storm gered op Indische Oceaan

Zijn 10 meter lange boot bevindt zich momenteel op zo'n 3.400 kilometer ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Hij raakte vrijdag in de problemen toen zijn mast afbrak tijdens een storm en hij gewond raakte.

Tomy, die meedeed aan de Golden Globe Race, heeft via een satellietverbinding gemeld dat hij niet meer kan lopen. Hij zei in recente tekstberichten dat hij doorlopend moest overgeven en een brandend gevoel heeft in zijn borstkas. Zijn satelliettelefoon was inmiddels kapot.

Bij de reddingsoperatie waren vliegtuigen en schepen uit meerdere landen betrokken. Een woordvoerder van de Australische maritieme veiligheidsautoriteit zegt dat het goed nieuws is dat een schip zo snel ter plaatse kon zijn. Het is de bedoeling dat de solozeiler wordt overgebracht naar het eiland Amsterdam in de Indische Oceaan.

Nederlandse Slats overboord geslagen

Bij de storm vrijdag kwamen golven voor van 15 meter hoog. De Nederlandse deelnemer Mark Slats werd overboord geslagen door de golven, maar kon weer aan boord komen.

Op enkele blauwe plekken na is zijn situatie 'ok', zo meldt zijn team op Instagram. De Nederlandse zeiler stelt nog nooit zulke omstandigheden te hebben meegemaakt op het water.