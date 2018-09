Oppositiekandidaat Solih wint verkiezingen Malediven

Solih stond al snel aan de leiding tijdens de telling en won met een marge van 16 procent op president Abdulla Yameen, met wie hij een bittere verkiezingscampagne voerde.

"Dit is een moment van geluk, een moment van hoop, dit is een reis die is geëindigd bij de stembus, omdat de mensen het wilden", zei Solih, in de volksmond bekend als Ibu, tegen verslaggevers in Malé.

Solih: "De boodschap is luid en duidelijk: de mensen op de Malediven willen verandering, vrede en gerechtigheid. Ik zou president Yameen willen oproepen om de wil van het volk te accepteren en een soepele overgang van de macht volgens de grondwet te beginnen."

Als favoriet gold de 59-jarige Yameen, die de eilandenketen in de Indische Oceaan met harde hand regeert. Waarnemers hebben hun twijfels geuit of er een vrije en eerlijke verkiezing zou zijn, gezien de vervolging van oppositiefiguren in het vakantieparadijs. Zo'n 260.000 mensen konden hun stem uitbrengen.

