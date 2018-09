Noorwegen arresteert Rus voor spionage na bijwonen seminar in parlement

De man werd vrijdag op de luchthaven van Oslo opgepakt en is voor twee weken in hechtenis genomen na zijn voorgeleiding voor een rechtbank in Oslo.

De Rus wordt verdacht van illegaal inlichtingenwerk na het bijwonen van een seminar over digitalisering in het Noorse parlement. De politie onderzoekt een incident in het parlement in verband met het seminar, aldus het persbureau.

Het parlement organiseerde donderdag en vrijdag een seminar voor administratieve medewerkers van parlementen uit 34 landen.

De Russische ambassade in Noorwegen heeft de arrestatie bevestigd. Volgens de ambassade is de arrestatie bedacht en gepleegd onder een "belachelijk voorwendsel".

