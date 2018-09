China stopt militaire besprekingen met VS na sancties om wapens

De sancties hangen samen met de aankoop van Russisch militair materieel, waaronder gevechtsvliegtuigen van het type SU-35, bij wapenexporteur Rosoboronexport.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken ontbood de Amerikaanse ambassadeur en vertelde dat de gesprekken zijn afgelast. "Het kopen van militaire toestellen van Rusland is niet illegaal. Het is een transactie tussen twee soevereine landen. De VS heeft daar niets mee te maken", stelt de minister van Defensie.

De baas van de Chinese marine was al in de VS, maar hij is direct teruggehaald.

Het Chinese ministerie van Defensie reageerde woest op het Amerikaanse besluit. "Dit is een grove schending van de basisnormen van onze samenleving. Het is een breuk tussen onze legers en onze internationale banden."

'Ieder land dat zaken met Rusland doet wordt gestraft'

Een medewerker van de afdeling die de sancties oplegt, zei tegen Reuters dat de sancties eigenlijk voor Moskou bedoeld zijn, maar dat ieder land dat zaken met het Russische militaire bureau doet, kan worden gestraft.

"China brak de Amerikaanse wet, vandaar de sancties", stelt de woordvoerder. "We hopen dat landen hier nu meer aandacht aan besteden. Ons doel is om dit soort transacties te stoppen."

