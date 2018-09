Migranten die gebruikmaken van overheidssteun mogen niet in VS blijven

In een zaterdag ingediend voorstel staat dat immigratieambtenaren voortaan moeten meewegen in hun beslissing of iemand voedselhulp krijgt, in een sociale huurwoning woont of gebruikmaakt van Medicaid, het zorgprogramma voor de allerarmsten.

Als dat het geval is, dan moet een verblijfsvergunning worden geweigerd, als het aan de regering ligt.

De nieuwe regelgeving is een flinke verandering in vergelijking met de wet die sinds 1999 van kracht is. Daar staat in dat alleen mensen die financieel afhankelijk zijn van de staat, niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Niet-geldelijke ondersteuning moet nu nog buiten beschouwing worden gelaten.

De veranderingen gelden voor mensen die een visum willen aanvragen of voor mensen die permanent in de Verenigde Staten willen gaan wonen. Ze gelden niet voor mensen die Amerikaans staatsburger willen worden.

"De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er niet onterecht gebruik wordt gemaakt van onze middelen en dat immigranten geen last worden voor Amerikaanse belastingbetalers", stelt minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen. "Migranten moeten aan kunnen tonen voor zichzelf te kunnen zorgen."

Geen toestemming nodig van Congres

De Amerikaanse regering heeft geen toestemming van het Congres nodig om deze maatregelen door te voeren. Toch kan het nog even duren voordat het wordt ingevoerd, omdat alle Amerikanen nog kritiek kunnen leveren op het plan, als ze dat willen.

Migrantenorganisaties waarschuwen dat de volksgezondheid in gevaar kan komen als de verordening wordt ingevoerd, omdat migranten worden ontmoedigd om gebruik te maken van de voorzieningen waar zij recht op hebben.

Ook denken de organisaties dat armoede flink toe kan nemen onder deze groep mensen.

