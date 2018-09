Bemanningsleden Zwitsers schip ontvoerd door piraten op zee bij Nigeria

Het incident gebeurde toen het schip zich bevond tussen Lagos en Port Harcourt, in het zuidoosten van het land.

In totaal waren negentien bemanningsleden aan boord. Het schip zou tarwe vervoerd hebben. De toestand van de bemanningsleden is onbekend. Ook zijn er nog geen berichten over een betaling van losgeld.

Massoel Shipping is een Zwitsers scheepsvaartbedrijf dat in 1982 is opgericht.

Vaker ontvoeringen bij Nigeraanse haven

Ontvoeringen vinden vaker plaats rondom de Nigeriaanse haven Port Harcourt. Eerder dit jaar werden nog twaalf bemanningsleden ontvoerd van ForestWave, een Nederlandse rederij. Zij werden uiteindelijk vrijgelaten.

Het is de piraten in de meeste gevallen te doen om het losgeld of de lading van het schip. Vorig jaar ging het wereldwijd om 180 incidenten van piraterij en gewapende overvallen op schepen, blijkt uit cijfers van het Internationaal Maritiem Bureau. Deze cijfers worden volgens het bureau wel gedomineerd door piraten uit Nigeria.

