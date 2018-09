Verdachte moord IKON-journalisten in El Salvador in 1982 woont vrij in de VS

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) laat desgevraagd weten dat het niet kenbaar kan maken of er een strafbaar onderzoek loopt tegen de voormalige kolonel van het El Salvadoraanse leger Mario Adalberto Reyes Mena.

Wel is er volgens ZEMBLA door Gert Kuiper, de broer van de omgekomen Jan Kuiper, begin dit jaar in El Salvador aangifte gedaan tegen Reyes Mena. De Nederlandse ambassade voor El Salvador zou die aangifte ondersteunen. De oud-kolonel is vooralsnog niet aangehouden.

Koos Koster, redacteur Jan Kuiper, geluidsman Hans ter Laag en cameraman Joop Willemsen waren in El Salvador om daar te werken aan een serie reportages over de burgeroorlog in dat land.

Op 17 maart 1982 waren de vier correspondenten onderweg met guerrillastrijders van het linkse verzet FMLN toen zij in een hinderlaag liepen. Alle vier de mannen werden doodgeschoten.

Waarheidscommissie stelt vast dat kolonel achter moord zit

Volgens het El Salvadoraanse leger was de dood van de journalisten het gevolg van een vuurgevecht tussen militairen en guerrillastrijders waarin de mannen per ongeluk beland waren.

Een waarheidscommissie van de Verenigde Naties (VN) concludeerde echter in 1993 dat de journalisten bewust in een hinderlaag waren gelokt. Het bevel kwam volgens de commissie van toenmalig kolonel Mena.

Ook andere officieren zouden aanwezig zijn geweest toen het bevel in de avond van 16 maart op de militaire basis in El Paraiso werd gegeven. Sergeant Mario Canizales Espinoza zou deze de volgende dag hebben uitgevoerd.

Oud-kolonel zegt zelf dat hij nooit is aangeklaagd

ZEMBLA heeft de inmiddels 79-jaar oude kolonel Reyes Mena met de conclusie van de commissie geconfronteerd, maar die zegt dat de zaak al is onderzocht en dat hij nooit is aangeklaagd.

Lang was dit ook niet mogelijk, omdat er in El Salvador een amnestiewet gold voor misdaden die zijn gepleegd tijdens de burgeroorlog die begon in 1979 en eindigde in 1992. Deze wet is echter afgeschaft in 2016.

Het is onduidelijk of de aangifte in El Salvador gevolg krijgt.

De uitzending van ZEMBLA is maandag om 21.15 uur.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!