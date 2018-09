Beschuldiger kandidaat hof VS krijgt meer tijd voor afspraken getuigenis

De deadline verloopt nu zaterdagmiddag (lokale tijd), bericht The New York Times.

Christine Blasey Ford vertelde in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. De vrouw is in principe bereid daar een verklaring over af te leggen, maar er wordt nog gesteggeld over de voorwaarden.

De advocaten van Blasey en de commissie onderhandelen onder meer over het aantal televisiecamera's dat aanwezig mag zijn. Ook willen de Republikeinen dat een externe jurist vragen stelt aan de vrouw, die op haar beurt wil dat senatoren dat zelf doen.

Voor Republikeinen staat veel op het spel

Voor de Republikeinen, die een nipte meerderheid hebben in de Senaat en de commissie, staat veel op het spel. Rechters voor het hooggerechtshof worden voor het het leven benoemd.

De voorzitter van de Senaatscommissie heeft eerder aangekondigd dat maandag zal worden gestemd over de kandidatuur van Kavanaugh als geen akkoord wordt bereikt over de getuigenis van Blasey.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken over de zaak. Hij zei op Twitter dat destijds vast onmiddellijk aangifte is gedaan van de vermeende aanval, als die "zo erg was" als Blasey beweerde. De president vroeg haar die gegevens openbaar te maken.

Kavanaugh ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het misbruik. Hij zegt graag te willen getuigen om zijn naam te zuiveren. De rechter kreeg vrijdag ook steun van tientallen vrouwelijke kennissen, die een persbijeenkomst hielden in een hotel om het voor hem op te nemen.