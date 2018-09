Mexicaanse journalist voor eigen huis doodgeschoten

Dat heeft de krant waar hij voor schreef, El Heraldo de Chiapas, bekendgemaakt. De journalist liet onlangs weten dat hij ernstig bedreigd werd.

Gomez is de negende journalist die is vermoord in Mexico dit jaar. Dat maakt Mexico het op een na gevaarlijkste land voor journalisten na Syrië, stelt Reporters Without Borders.

Collega's van Gomez hebben in een speciale brief in de krant de hoop uitgesproken dat de daders snel worden gepakt.

De politie en de krant hebben niets bekendgemaakt over een mogelijk motief.

