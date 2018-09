Ecuador wilde dat Assange op ambassade in Moskou ging werken

Eerst wilde Ecuador het plan legaal uitvoeren, maar het Verenigd Koninkrijk wilde Assange geen diplomatieke onschendbaarheid geven. Daarna zouden Rusland en Ecuador volgens The Guardian hebben geprobeerd Assange het land uit te smokkelen.

In de brief staat dat president Lenin Moreno zijn bevoegdheid om een beperkt aantal diplomaten te benoemen wilde gebruiken, zodat Assange "functies kan vervullen op de Ecuadoraanse ambassade in Rusland."

Assange zit al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Het Zuid-Amerikaanse land wil van hem af, maar wil hem ook tegen vervolging beschermen.

De Amerikaanse justitie zoekt Assange omdat hij vertrouwelijke informatie over Amerikaanse diplomaten en militairen heeft verspreid. Ook speelt hij een rol in het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.

The Guardian berichtte vrijdag dat Russische diplomaten een plan zouden hebben voorbereid om Assange op kerstavond 2017 uit de ambassade te smokkelen en naar Rusland of Ecuador te laten ontkomen. Het plan werd niet uitgevoerd omdat het te riskant was.

