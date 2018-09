'Onderminister van Justitie wilde Trump afluisteren en afzetten'

Uit memo’s in handen van The New York Times blijkt dat Rosenstein destijds overwoog om de president in het geheim af te luisteren, om zo de chaos in het Witte Huis aan het licht te brengen. Ook wilde hij proberen Trump af te zetten omdat hij hem ongeschikt vond als president van de Verenigde Staten.

De onderminister bedacht het plan in mei 2017, vlak nadat Trump de toenmalige FBI-directeur James Comey ontsloeg. Dit resulteerde in chaos in het Witte Huis. Rosenstein, destijds net twee weken in functie, had de verantwoordelijkheid voor het overzien van het Ruslandonderzoek.

Rosenstein ontkent het verhaal en zegt tegen The New York Times dat het verhaal ''onnauwkeurig en feitelijk onjuist'' is. ''Ik zal verder geen reactie geven op dit verhaal. Maar laat me duidelijk zijn: op basis van mijn persoonlijke omgang met de president, zie ik geen enkele reden om hem af te willen zetten.''

