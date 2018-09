Drie doden bij schietpartij in Amerikaans distributiecentrum

De plaatselijke politie heeft laten weten dat de schutter zelfmoord heeft gepleegd. De vrouw schoot zichzelf neer. Er is nog niets bekend over haar motief.

De politie heeft laten weten dat er geen schoten zijn afgevuurd door agenten.

Het depot van de keten Rite Aid ligt ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de stad Baltimore. Er werken ongeveer duizend mensen.

De massaschietpartij in Maryland is de derde binnen een etmaal in de Verenigde Staten. Bij een incident in een kantoorcomplex in de staat Wisconsin raakten woensdag (plaatselijke tijd) drie mensen gewond. In Pennsylvania verwondde een schutter vier mensen in een gebouw van de gemeente. Beide daders werden door de politie gedood.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!