Turks hof laat veroordeeld oppositielid Enis Berberoglu vrij

Zijn straf blijft staan, maar hij zou die pas moeten uitzitten na afloop van zijn mandaat, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Beberoglu was bij de parlementsverkiezingen van 24 juni voor vijf jaar herkozen als lid van het parlement voor de centrumlinkse partij CHP. In februari was hij veroordeeld tot vijf jaar en tien maanden voor spionage. Hij had naar verluidt videobeelden van Turkse wapenleveranties aan Syrische islamisten doorgespeeld in 2014.

Zijn veroordeling leidde tot veel verontwaardiging. De leider van oppositiepartij CHP, Kemal Kilicdaroglu, organiseerde uit protest een 'Mars voor Gerechtigheid'; hij legde meer dan 400 kilometer te voet af.

Berberoglu was in juni 2017 al veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor de beschuldigingen. In hoger beroep werd die straf in februari verminderd tot bijna zes jaar.

