Amerikaanse gevangene komt na twintig jaar vrij door tekentalent

Dixon werd in 1991 gearresteerd voor de moord op een zeventienjarig meisje. Hij ontkende altijd schuldig te zijn, al zei hij wel in de buurt te zijn geweest toen het meisje werd neergeschoten.

Hij werd veroordeeld tot levenslang. Om de tijd door te komen, maakte hij kleurige tekeningen met kleurpotloden. Zijn stijl viel een bewaker op. De bewaker vroeg de gevangene vervolgens of hij een foto van een beroemde golfbaan kon natekenen.

"Na negentien jaar in de gevangenis trok het zien van een golfbaan me wel aan", zei Dixon tegen de BBC. Hij wist niets van golf, maar kon zich er wel een voorstelling van maken. "Het zag er vredig uit. Ik stelde me voor dat golfen net zoiets is als vissen."

Zijn tekeningen vielen ook in de smaak bij het tijdschrift Golf Digest. Het tijdschrift besloot de kunstwerken en een profiel van de tekenaar te publiceren. Dit trok de aandacht van advocaten, die de zaak opnieuw onderzochten.

Veel fouten gemaakt tijdens proces

Uit dit onderzoek bleek dat er tijdens het strafonderzoek veel fouten zijn gemaakt. Getuigen die konden vaststellen dat Dixon het wapen niet had afgevuurd, werden niet gehoord. Daarnaast was er geen achtergebleven kruit van het wapen op zijn kleding gevonden.

Bovendien had een andere man, Lamarr S., enkele dagen na de moord al bekend het meisje te hebben doodgeschoten. Toch werd hij nooit gearresteerd. Onder meer omdat de broer van het slachtoffer beweerde gezien te hebben dat Dixon het wapen had afgevuurd.

Na twintig jaar eindelijk herenigd

Afgelopen woensdag bekende S. alsnog. Enkele uren later kwam Dixon vrij. Zijn 27-jarige dochter, die nog een baby was tijdens zijn veroordeling, stond hem op te wachten. Ze had haar tweeling van veertien maanden meegenomen.

Dixon zegt dat hij hoopt te blijven tekenen en dat hij misschien zelfs ooit een golfbaan zal bezoeken.

"Andere mannen zullen misschien gebroken zijn", schrijft Golf Digest op de eigen website. "Maar Dixons lichaam en geest zijn nog intact. Hopelijk heeft hij nog een aantal mooie jaren voor de boeg. Misschien gaat hij zelfs wel golfen."