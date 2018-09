Twee gewonden door haaienaanvallen in Australië

Beide slachtoffers liepen ernstige verwondingen op en zijn overgebracht naar een ziekenhuis op het Australische vasteland. Het eerste slachtoffer was een 46-jarige toerist uit Tasmanië.

Een arts vertelde ABC dat getuigen de vrouw woensdag hoorden gillen bij Cid Harbour. Ze zou vervolgens door haar echtgenoot en vrienden in een boot zijn getrokken. Het slachtoffer had door een beet in haar been veel bloed verloren en verkeerde in shock.

Later raakte een meisje gewond. Ze moest met een reddingshelikopter worden afgevoerd, stelt woordvoerder van de hulpdiensten. Het kind heeft inmiddels meerdere bloedtransfusies ondergaan.

Het is onduidelijk of beide slachtoffers door hetzelfde dier zijn gebeten. De Whitsunday-eilanden in het noordoosten van Australië zijn vanwege de witte stranden erg populair onder toeristen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!