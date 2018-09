Cocateelt in Colombia stijgt naar recordhoogte

Colombia blijft daarmee de grootste cocaproducent ter wereld, voor Peru en Bolivia. Met de bladeren van de plant kunnen diverse producten worden vervaardigd, waaronder thee, cola en cocaïne.

De teelt is geconcentreerd in de grensgebieden met Venezuela en Ecuador, waar voormalige leden van de ontbonden FARC-guerrilla's actief zijn in de drugshandel.

Het gebied waar de planten worden geteeld, is volgens het rapport groter geworden door toegenomen productiviteit en telers die uitbreiden in de hoop om overheidshulp te krijgen bij de overstap naar legale teelt.

De hoeveelheid planten in het gebied komt overeen met een cocabladoogst waaruit potentieel bijna 1.400 ton cocaïne kan worden. De marktwaarde van deze hoeveelheid drugs in Colombia is 2,3 miljard euro.

De Colombiaanse veiligheidstroepen namen in 2017 in totaal 435 ton cocaïne in beslag.

