Storm Ali eist tweede leven op Britse Eilanden

Het lichaam van de vrouw die in de caravan zat toen deze van een klif werd geblazen, werd na een lange zoektocht gevonden op een strand bij het dorp Claddaghduff.

De BBC meldt dat een vrouw in het Engelse Crewe zwaargewond is geraakt doordat een boom op haar auto viel.

In Noord-Ierland, Schotland en het noorden van Engeland hebben de autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor de storm die Ali wordt genoemd. Het advies is om extra alert te zijn.

Windstoot gemeten van 164 kilometer per uur

Schotse kinderen kregen het advies om niet vanaf school naar huis te lopen. In het zuiden van Schotland zijn meerdere kinderen gewond geraakt door rondvliegend puin.

In de Schotse stad Dundee werd in de middag een windstoot gemeten van 164 kilometer per uur.

In ongeveer 55.000 gebouwen in Ierland is de stroom uitgevallen. Ook zijn meerdere vluchten uitgevallen op onder meer de vliegvelden van Dublin, Limerick en Cork.

