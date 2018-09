Meer betonproblemen geconstateerd bij Belgische kernreactoren

De gebreken kwamen aan het licht bij inspecties van exploitant ENGIE Electrabel, meldt de nucleaire waakhond FANC. Die stelt dat er geen risico's zijn voor de bevolking, de werknemers en het milieu.

Voor zowel reactor Tihange 2 als Doel 4 wordt nu bekeken hoe het herstel moet worden uitgevoerd. Ze kunnen pas weer worden opgestart als de betreffende gebouwen aan de eisen voldoen.

Eerder werd al duidelijk dat het beton in bunkers met noodsystemen in twee andere reactoren van de centrales in Doel en Tihange niet in orde is. De reparaties in Tihange 3 zijn nog bezig, de reparaties van Doel 3 zijn voltooid. De centrales tellen in totaal zeven reactoren.

Kerncentrales in 2025 dicht

De twee kerncentrales gaan per 2025 dicht, behalve als blijkt dat er komende jaren een tekort aan elektriciteit dreigt. In dat geval kan worden besloten de levensduur toch te verlengen. De Belgische regeringspartijen bereikten hierover een in maart een akkoord.

Veel partijen hebben zorgen over de veiligheid en staat van de centrales bij Luik en Antwerpen. Ook buurlanden zijn bezorgd. Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben gezegd de kerncentrales niet te vertrouwen.

De Nederlandse Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeerde op 31 januari dat Nederland en buurlanden een beter crisisplan moeten hebben voor als er zich een ongeluk voordoet in een van de centrales.

