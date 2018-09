Vrouw overlijdt doordat caravan van Ierse klif waait

De Ierse politie berichtte dat het lichaam na een lange zoektocht niet ver van het dorp Claddaghduff op een strand is gevonden. De caravan was moeilijk bereikbaar voor hulpverleners, ondanks dat het gevaarte niet in zee terechtgekomen was.

Ierland wordt geteisterd door een hevige storm die met windsnelheden tot 120 kilometer uur over het eiland raast. In naar schatting 55.000 gebouwen is woensdag de stroom uitgevallen.

Tal van vluchten van en naar Ierland zijn uitgevallen, met name op de vliegvelden van Dublin, Limerick en Cork.