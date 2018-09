'Doorbraak in zoektocht naar wrak beroemd schip ontdekkingsreiziger Cook'

Volgens The Sydney Morning Herald wordt vrijdag bekendgemaakt wat de exacte locatie van het schip is.

Cook gebruikte het schip voor zijn eerste ontdekkingsreis naar Australië en Nieuw-Zeeland, tussen 1769 en 1771. In 1778 zou het schip zijn omgedoopt tot Lord Sandwich en zijn ingezet om Britse soldaten over te zetten ten tijde van de Amerikaanse revolutie. In hetzelfde jaar werden dertien schepen tot zinken gebracht in de haven van Newport, waaronder de Lord Sandwich.

In 2020 is het 250 jaar geleden dat Cook met zijn schip aankwam in Australië. Archeologen hopen dat het wrak tijdig uit het water kan worden gehaald voor de viering ervan.

Pas als het wrak op het droge ligt, kan volgens de archeologen met 100 procent zekerheid worden vastgesteld dat het om het schip HMS Endeavour gaat.

