Rusland roept Nederlandse ambassadeur op matje in spionagezaak

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft bevestigd dat ambassadeur Renée Jones-Bos is ontboden op het Russische ministerie.

Het Russische ministerie beschuldigt Nederland en Zwitserland ervan "een campagne te voeren waarin de spionnenkoorts wordt opgevoerd", schrijft het staatspersbureau TASS. Rusland waarschuwt Nederland dat dit de relatie tussen beide landen verder onder druk kan zetten.

Deze week berichtte NRC dat Nederland in het voorjaar twee Russische spionnen heeft opgepakt in Den Haag. Het duo was op weg naar het Spiez-laboratorium in Zwitserland, dat onderzoek doet naar gifgasaanvallen in Syrië en zich over de moordaanslag op de Russische dubbelspion Sergei Skripal buigt.

Spionnen gelinkt aan hackerscollectief Fancy Bear

Zwitserland wil de twee Russen bovendien vervolgen voor cyberaanvallen op het antidopingbureau WADA in 2016. Het bureau meldde destijds dat kwaadwillenden toegang hadden gekregen tot een database met gegevens van atleten.

De twee spionnen worden gelinkt aan het hackerscollectief Fancy Bear, dat nauwe banden met de Russische inlichtingendienst GRU zou hebben.

