Hongarije stapt naar Europees Hof vanwege artikel 7-procedure

De woordvoerder van de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft dat maandagavond laten weten. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde een week geleden in met de strafprocedure naar aanleiding van een onderzoeksrapport van Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks.

Sargentini deed samen met de VN, de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een jaar lang onderzoek naar het verdwijnen van de democratie in Hongarije.

Het rapport stelt dat Orbán een antidemocratisch beleid voert. Sinds hij in 2010 premier werd, is de persvrijheid ingeperkt en mogen non-gouvernementele organisaties niet veel meer in het land. Daarnaast zijn ook veel onafhankelijke rechters vervangen door rechters uit het kamp van Orbán.

Europese Raad moet het besluit nog unaniem goedkeuren

Door de artikel 7-procedure mag Hongarije in het ergste geval een tijd niet meestemmen in het Europees Parlement. Het is de zwaarst mogelijke straf die het Parlement op kan leggen. De leiders van de landen in de EU moeten het besluit nog wel unaniem goedkeuren.

Polen zal waarschijnlijk tegenstemmen, de regering voert daar dezelfde lijn als Hongarije. Tegen Polen loopt een vergelijkbare artikel 7-procedure.

