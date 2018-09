VN wil vervolging leger Myanmar voor wreedheden tegen Rohingya's

Tot die conclusie komt een onderzoeksteam van de Verenigde Naties (VN) dat gekeken heeft naar het geweld tegen de Rohingya's. Het rapport van ruim vierhonderd bladzijden wordt dinsdag in het Zwitserse Genève gepresenteerd, meldt The New York Times.

In het rapport gaat het VN-team onder meer in op de moorden op Rohingya's in Min Gyi in de westelijke deelstaat Rakhine een jaar geleden.

Militairen vermoordden daar alle mannen. Ook pakten ze kinderen van hun moeder af. Sommige kinderen werden doodgeschoten, anderen in het vuur of in de rivier gegooid, aldus de VN. Vrouwen en hun dochters werden verkracht.

Onderzoekers willen doorverwijzing naar Internationaal Strafhof Den Haag

De onderzoekers willen dat de VN-Veiligheidsraad de Myanmarezen die verantwoordelijk zijn voor de wreedheden, doorverwijst naar het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Ook zou voor deze kwestie een nieuw internationaal tribunaal in het leven geroepen kunnen worden.

Verder pleit het team voor een wapenembargo tegen Myanmar en adviseert het strafmaatregelen te nemen tegen personen die direct verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen de Rohingya's, zoals het bevriezen van tegoeden in het buitenland.

Ook vinden de VN-onderzoekers dat het leger in Myanmar ondergeschikt moet worden gemaakt aan het burgerlijk gezag.

