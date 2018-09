Man die agent neerstak in Brussel is vermoedelijk dakloos

De agent raakte lichtgewond door de steekpartij. Een andere agent schakelde de verdachte met drie schoten uit. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Het Brusselse parket liet al meteen weten dat er geen sprake was van terrorisme. De man, A.E., werd in de borst en het been getroffen. Zijn toestand is volgens het parket stabiel maar hij kon nog niet worden gehoord. Hij is bekend bij de sociale dienst.

Het incident gebeurde in de buurt van het Maximiliaanpark, waar de politie vaak controles uitvoert omdat zich er migranten op doorreis ophouden.

De agenten troffen E. maandagochtend slapend aan. Toen ze hem vroegen te vertrekken, werd hij agressief. Ook nadat de agenten pepperspray hadden gebruikt liet de man zijn mes niet vallen, maar viel hij een agent aan.

