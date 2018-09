Zeker 65 mensen omgekomen op Filipijnen door tyfoon Mangkhut

In het noorden van het eiland Luzon zijn veel mensen omgekomen door aardverschuivingen die zijn veroorzaakt door de tyfoon.

Veel van die verschuivingen vonden plaats in de provincie Benguet. Daar worden nog zeker 45 mensen vermist.

Mangkhut is inmiddels afgezwakt en trok van de Filipijnen naar Hongkong en trekt nu door het zuidoosten van China.

In China zijn vier doden gevallen. Drie van hen kwamen om in Guangzhou als gevolg van omgewaaide bomen of afgerukte takken. In het oostelijker gelegen Dongguan viel ook een dode als gevolg van het noodweer.

In grote delen van Azië is het vliegverkeer flink verstoord door Mangkhut. De verwachting is dat het vliegverkeer maandag weer enigszins op gang komt.

