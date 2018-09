Amerikaanse kandidaat Hooggerechtshof beschuldigd van seksueel misbruik

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden toen de twee nog tieners waren, meldt The Washington Post zondagavond. De 51-jarige vrouw verklaart dat Kavanaugh haar in de jaren tachtig op een bed vasthield en probeerde haar uit te kleden.

De 53-jarige Kavanaugh, momenteel werkzaam bij het Hof van Beroep in Washington D.C., ontkent schuldig te zijn aan het vermeende misbruik. Dit liet hij vorige week via een verklaring weten, na publicatie van de eerste berichten over de beschuldigingen.

Met een interview in The Washington Post treedt Ford voor het eerst naar buiten over het incident op een feestje. Een jongen zou getuige zijn geweest van het tafereel.

De hoogleraar psychologie aan de universteit van Palo Alto zegt dat Kavanaugh destijds dronken was. Hij zou zijn hand op haar mond hebben gelegd, toen ze probeerde te schreeuwen. Ford vreesde dat Kavanaugh haar zou vermoorden.

De vrouw stuurde in juli een brief over het misbruik aan een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, maar bleef toen anoniem.

Democraten eisen onderzoek naar misbruik

Kavanaugh is door Trump voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof. De Senaat moet er nog over stemmen. Het was de bedoeling dat een senaatscommissie komende week een beslissing over de nominatie zou nemen.

De Republikeinen willen dat de benoeming voor de komende verkiezingen rond is. De Democraten willen dat de FBI onderzoek gaat doen en dat de voordracht tot die tijd wordt stilgelegd.

Het kiezen van een nieuwe rechter in het Hooggerechtshof kan verregaande gevolgen hebben voor de Amerikaanse rechtspraak in de komende decennia. Rechters in het hof worden voor het leven gekozen. Met een komst van Kavanaugh zou de meerheid van het hof conservatief zijn.

De Amerikaan staat bekend als tegenstander van regels die het handelen van grote bedrijven aan banden leggen. Hij is ook tegen het opleggen van extra regels als het gaat om milieuvervuiling, hoewel hij geen ontkenner is van de opwarming van de aarde.

